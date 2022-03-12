محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل ووفد من قيادات الصحة، بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عددا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبي متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والذي وفر كافة احتياجات المرضى العلاجية والصحية، موجها الشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بجهود العاملين فى القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد والذين ساهموا فى نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه، مثنيا على دعم محافظ بورسعيد المستمر للقطاع الصحي والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

وفي شأن آخر تسلمت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، 3 جرارات زراعية هدية من البنك الزراعي، كمشاركة مجتمعية من البنك، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضوراللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة البنك، الاستاذ علاء فاروق وعدد من أهالي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن الجرارات الثلاثة تأتي استجابة لمطالب مزارعي منطقة سهل الطينة خلال لقائه بهم منذ أيام، وأنه تواصل مع البنك لتوفيرها فاستجاب سريعًا لمطلب المزارعين، لافتًا أن الميكنة ستقدم لمزارعي المنطقة بسعر التكلفة، أي أن الخدمة ستكون بقيمة رخيصة كدعم من الدولة المصرية لهم.

وأكد على أنه يجرى العمل على تلبية كافة مطالب أهالي منطقة سهل الطينة ومن بينها ما يخص السماد والمبيدات والكيماوي، فضلًا عن إنشاء فرع للبنك الزراعي في منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد لتقديم خدماته المختلفة للمواطنين.