«التوعية الأسرية» يناقش مخاطر العنف الأسري بجامعة الأقصر (صور)

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اختتم فعالياته في محافظة الأقصر ضمن الحملة التثقيفية لمواجهة العنف الأسري.

وأجرى أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لقاءً بجامعة الأقصر، شهده الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز- رئيس جامعة الأقصر، والدكتور حمدى حسين- نائب رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أسامة هاشم الحديدي- المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتورة نهى مرسي- مدير عام اللجان بالأمانة العامة بالمجلس القومي للمرآة بمقر جامعة الأقصر، وقد تناول اللقاء العنف الأسري.

كما عقد برنامج التوعية الأسرية عددًا من اللقاءات والندوات في بعض مراكز الشباب بالمحافظة، وهي: «مراكز شباب الرضوانية، وأرمنت الحيط، والرياينة، وأولاد الشيخ، والصعايدة، والزينية قبلي، والزينية بحري، والزمامي، والضبعية، والقرى، والمريس، والبعرات، والحسينات، والأقالته، إضافة إلى محاضرة بالمعهد الفني الصحي للتمريض بإسنا».

وتضمنت هذه اللقاءات عدة محاور، منها:

- كيفية مواجهة العنف الأسري.

- أثر العنف اللفظي والجسدي بين أبناء الأسرة الواحدة على السلام المجتمعي.

- بيان دور القدوة في التربية السليمة.

- فن إدارة الخلاف الأسري بين الزوجين.

- المحافظة على السلامة الإنجابية للمرأة وأن الوقاية خير من العلاج.

وشهدت اللقاءات إقبالًا ملحوظًا، وتفاعلًا قويًّا؛ لما تضمنته من محاور مهمة تسهم في استقرار المجتمع وحفظ أمنه.

ويستكمل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية جهوده وفعالياته في كل محافظات مصر؛ وفقًا لخطته الشاملة لرفع الوعي الأسري والمجتمعي.

وتأتي هذه الحملات في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، الذي وقعه الدكتور محمد الضويني- وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة مايا مرسي - رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتُعدُّ هذه الحملات امتدادًا لجهود برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في أنحاء الجمهورية، الذي استفاد من لقاءاته وفعالياته أكثر من 4 ملايين مواطن من خلال 49 ألف لقاء وندوة.