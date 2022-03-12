إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بالشيخ زايد و أكتوبر

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بمحور 26 يوليو نطاق الشيخ زايد و حادث آخر لسيارتين بطريق الواحات بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين الى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات ومحور 26 يوليو بالجيزة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.