السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 17 إخوانيًا في «أحداث قسم شرطة العرب»

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة 17 متهمًا من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب" 16 أبريل للمرافعة .

و يواجه المتهمون تهم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين. 

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وقالت محكمة الموضوع الأولى في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، أنه وعلى إثر فض اعتصام رابعة والنهضة، قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة محمد مرسي، وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفي سبيل ذلك وتنفيذًا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف في مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على ارتكاب الأفعال الإجرامية.

محكمة جنايات بورسعيد محاكم طرة المستشار سامي عبد الرحيم محاكمة 17 متهم ا لاخوان أحداث قسم شرطة العرب

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وائل لطفي

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