نائبة سفيرنا في الصين تستعرض دور المرأة المصرية عبر التاريخ والحاضر

استعرضت الوزير المفوض نجلاء نجيب، نائبة السفير المصري في بكين، دور المرأة في مصر وما ساهمت به من نهضة وطنية عبر مراحل مختلفة من تاريخ مصر، وذلك خلال ندوة حول "دور المرأة في المجتمعات المختلفة" نظمتها رابطة دبلوماسيات بكين.

وأكدت أن المراة لعبت أدوارًا هامة في تاريخ مصر منذ أكثر من خمسة آلاف عام تقلدت خلالها مناصبًا متعددة عبر أزمنة مختلفة وحتى العصر الحديث.

نائبة سفير مصر في الصين

وأشار إلى دور رائدات العمل السياسي والفكري والمجتمعي كأمثال راوية عطية أول برلمانية مصرية وعربية في عام 1957، وهبة المراسي أول مصرية تلتحق بالسلك الدبلوماسي عام 1961، وعائشة راتب والتي تم تعيينها كأول وزيرة مصرية، والمفكرة عائشة عبد الرحمن وسميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية.

وأبرزت الوزير المفوض نجلاء نجيب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها، والذي ظهر جليًا في إعلان سيادته عام 2017 عامًا للمرأة المصرية كبادرة إيجابية تكشف عن التقدير الكبير للمرأة، والحرص على النهوض بها وتمكينها على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أنه لأول مرة تتولى ثمان سيدات حقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية، فضلا عن تعيين محافظات لأول مرة على مستوى الجمهورية، واعتلاء أول قاضية مصرية منصة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وأوضحت أن دستور 2014 وفر الهيكل التشريعي الصلب الذي يؤسس لحماية حقوق المرأة المصرية ومنحها كافة حقوقها إذ مثل هذا الدستور طفرة في الدساتير المصرية فيما يتعلق بحقوق المرأة.