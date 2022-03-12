السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم..

«القرَّاء» تهدي درع النقابة لوزير الأوقاف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اليوم السبت، بحضور الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء والشيخ صبري ياسين وكيل الوزارة للرقابة والتفتيش وأعضاء نقابة القراء.

وأكد وزير الأوقاف أن مصر خادمة للقرآن الكريم وستظل، ولدينا جيل من حفظة كتاب الله (عز وجل) لا نظير له، مما دعا بالعديد من دول العالم إلى إرسال طلبات دولية غير مسبوقة لاستقبال أئمة وزارة الأوقاف وقرائها خلال شهر رمضان المقبل، حيث بلغ عدد الموفدين خلال شهر رمضان إلى دولة ألمانيا وحدها (18) إمامًا وقارئًا لأول مرة.

كما بلغ عدد الموفدين إلى دولة البرازيل (19) إمامًا وقارئًا، وعدد (9) أئمة وقراء بدولة فنزويلا، وعدد (7) أئمة وقراء بدولة كندا، وعدد (4) أئمة وقراء بدولة إيطاليا، وعدد (4) أئمة وقراء بدولة الأرجنتين، وعدد (4) أئمة وقراء بدولة كولومبيا، وعدد (4) أئمة وقراء بدولة أمريكا، وإيفاد هذا العدد إلى هذه الدول هذا العام غير مسبوق. 

وأوضح أن الوزارة تكثف مسابقاتها خدمة للقرآن الكريم وأهله، مشيرًا إلى أنه قد أصبح لدينا جيل من الحفظة لا يجاريهم أحد في أي مكان في العالم، فالفائزون في مسابقات الأوقاف التي عقدت خلال هذا العام سواء كبار الحفظة أو الأسرة القرآنية أو الإيفاد متميزون جدًا، ولا يوجد مثيل لهم في العالم، وقد رفعت وزارة الأوقاف جوائز هذه المسابقات تشجيعًا على حفظ القرآن الكريم، وقد وجد هذا التميز رواجًا كبيرًا لدى العديد من الدول الخارجية فقد سافر إلى ألمانيا وسويسرا عدد غير مسبوق من الأئمة والقراء المصريين ممن نجحوا في هذه المسابقات.

وأوضح أن الوزارة  خصصت الوزارة فرعًا خاصًا في المسابقة العالمية للوفود الخارجية، لأن أبناءها المصريين لا يجاريهم أحد من دول العالم فحفظهم يصل إلى حد الإتقان الشديد، مؤكدًا أن من يصل إلى هذه الدرجة من الإتقان من السهل أن يحقق النجاحات في كل المسابقات.

وفي ختام اللقاء أهدى الشيخ محمد صالح حشاد، نقيب القراء درع نقابة قراء القرآن الكريم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

الدكتور محمد مختار جمعة مجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المجلس الاعلى للشئون الاسلامية مصر خادمة للقرآن حفظة كتاب الله شهر رمضان المقبل

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وائل لطفي

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