السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شراكة بين الصين وغانا لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات

محطة طاقة شمسية
محطة طاقة شمسية

أعلنت شركة Huawei Digital Power Technologies ، التابعة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Huawei، عن توقيع شراكة مع Meinergy، لصالح دول غانا، و تغطي الاتفاقية تطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجا وات بسعة تخزين 500 ميجاوات في الساعة.

وتقع غانا في قلب مشروع ضخم أعلنته الشركة الصينية، ويتعلق المشروع الذي التزم به الشريكان ببناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات.

ومن المقرر أن يكون تنفيذ المشروع مدعومًا بنظام تخزين بقدرة 500 ميجاوات في الساعة، والهدف من ذلك هو السماح لجميع المنشآت بالاستمرار في إمداد الكهرباء بعد غروب الشمس أو في الأحوال الجوية السيئة.

 وفقًا للشريكين، يهدف هذا المشروع الضخم إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة، وتسريع التنمية الاقتصادية في غانا، إذ حددت الحكومة الغانية لنفسها هدف تسريع نشر الطاقة المتجددة.

وتستهدف أكرا زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الكهرباء لديها إلى 10٪ بحلول عام 2030. وبقدرة مركبة تبلغ 5،326 ميجاوات، وتعتمد غانا على عدة مصادر لإنتاج الكهرباء، ولا سيما الغاز والنفط والغاز، والهيدروليك والديزل،  بالإضافة إلى تنويع مزيج الكهرباء، وسيمكن المشروع غانا من إنتاج كهرباء بأسعار معقولة لشعبها واقتصادها.

الصين غانا محطة طاقة شمسية 1000 ميجاوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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