رئيس مدينة قنا يتابع أعمال التقنين والتصالحات وإزالة القمامة من الشوارع

بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالمتابعة المستمرة للملفات التي تشغل المواطنين بالشارع القنائي وحثه على تكثيف حملات النظافة بجميع قرى ومراكز المحافظة وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمظهر العام للشوارع واهتمامه بملف التقنين والتصالحات وإزالة حالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة المصرية.

وناشد «أشرف أنور» رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، المواطنين بسرعة سداد القيمة المطلوبة من أعمال التقنين والصالحات والوقوف على آخر المستجدات، موضحًا أنه يقوم بدوريات بصفة مستمرة لمتابعة أعمال التقنين والتصالحات وذلك لحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على متابعة نسب التنفيذ لملفات التقنين والتصالحات على مستوى الجمهورية.

وأضاف «أنور » بأنه تم إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، بناحية جزيرة دندرة، والترامسة وفقًا للقانون 119، حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون الذي لا يحمي كل من وضع يده على الأراضي المملوكة الدولة دون ترخيص.

ومن جانبه تابع «حسين الزمقان» نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أعمال النظافة وإزالة المخلفات ورفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع حيث تم تمشيط الطريق السريع وإزالة ما به من مخلفات وتراكمات، ونظافة المخلفات بمنطقة الحصواية خلف مدرسة السلام الإبتدائي لمنع انتشار الروائح الكريهة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين والطلاب، كما تم رفع المخلفات الصلبة بالشارع العام بقرية المحروسة.

وكان قد شن جهاز حماية المستهلك بقنا برئاسة رائد هارون مدير فرع الجهاز بقنا، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والعيادات الخاصة والمراكز الطبية ومعامل التحليل بمدينة قنا.

وأوضح أشرف أنور رئيس مجلس المدينة أن الحملة أسفرت عن تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، و4 محاضر بيئة، و8 محضر عدم حمل شهادة صحية ونظافة، وإغلاق وتشميع 3 معامل طبية لمخالفة شروط التراخيص، وإغلاق وتشميع 3 مراكز طبية لمخالفة شروط التراخيص أيضاً، وتحرير محضر لصيدلية لضبط أدوية مجهولة المصدر وأدوية صادر لها قرار سحب، بإجمالي 27 محضر

وتابع بأن الحملة جاءت بالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك بقنا، والوحدة المحلية وإدارة التموين وإدارة العلاج الحر بقنا وكافة الجهات المعنية بقنا، وذلك لمكافحة كافة أشكال الغش التجاري ومتابعة الأسواق.

وأضاف هارون أن الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأمنية مستمرة لمكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى معاونة جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638 أو إرسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329، كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة.