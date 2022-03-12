جامعة سوهاج تختتم فعاليات أسبوعها البيئي الخامس بكلية العلوم

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات الأسبوع البيئي الخامس، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بقاعة السيمنار بكلية العلوم بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع، والدكتور محمد توفيق المشرف على الأسبوع، ووكلاء قطاع شئون البيئة وخدمة المحتمع بعدد من الكليات، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين بالفعاليات.

واستهل رئيس الجامعة، كلمته بالوقوف دقيقة حداد بمناسبة يوم الشهيد على أرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة البواسل، وشهداء الجيش الأبيض وكل من ضحي بحياته من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والسلام، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما وجه رئيس الجامعة كلمة شكر لكل القائمين على تنفيذ فعاليات الأسبوع وخاصة طلاب الجامعة الذين برهنوا على أنهم قادرين على تحقيق النجاح والتميز في كافة المجالات والأنشطة التي يتم تنفيذها على أرض الجامعة أو خارجها، لافتاً إلى أن فعاليات الأسبوع نجحت في تحقيق أهدافها على مدار ٤ أيام متتالية عن طريق تنفيذ سلسلة من النشاطات التثقيفية والتوعوية التي تهدف لنشر الوعي البيئي، وزيادة المعرفة بكيفية التعامل مع المشكلات البيئية لمحاولة معالجتها وحلها على أسس علمية سليمة.

وأوضحت الدكتورة صباح صابر، أن فعاليات الأسبوع شملت عدد من الأنشطة التوعوية والخدمية منها تنظيم معرضاً للكتاب، وخيمة تمريضية لتعليم الإسعافات الأولية، وإقامة حملة توعية عن أورام الثدي وعمل مسح شامل للسيدات، إلى جانب تنفيذ ندوات تثقيفية مقدمة من وزارة البيئة ممثلة فى فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، موجهاً الشكر لكل من ساهم في تنفيذ فاعليات الأسبوع وخروجه بهذا الشكل المشرف للجامعة.

وأضاف الدكتور محمد توفيق، أنه تم خلال الأسبوع أيضاً تنفيذ قافلة طبية مجانية لقرية سعد الله، وتم تقديم الكشف والعلاج لعدد ٨٧٠ مواطن، كما تم تنفيد عدد من ورش العمل حول إعادة تدوير الورق، وعرض دور الجامعة في حل مشكلة المخلفات، والممارسات والسلوكيات الإيجابية والمهارات الحياتية، ومحاضرة عن الجمهورية الجديدة إنجازات وتطلعات، والتى حاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تشجير بالمقر الجديد للجامعة.