السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير القوى العاملة يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم بأسوان

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم السبت، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة أسوان، وذلك بقاعة المؤتمرات على كورنيش النيل، وضمن مبادرة "قادرين نعملها".

وجاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، ومحمد عبدالوهاب، مدير مديرية القوى العاملة في أسوان، والعديد من العاملين بالمديرية، فضلا عن لفيف من القيادات التنفيذية.

وحرص وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم، الاحتفال باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة في مدينة أسوان، تسليم عدد من عقود العمل، وكراتين المواد الغذائية لعدد من السيدات الأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى عدد من الكراسي المتحركة ومساعدات مالية.

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وزير القوى العاملة 

جدير بالذكر أنه يتضمن برنامج وزير القوى العاملة محمد سعفان في أسوان، اليوم السبت، افتتاح مبادرة "فرحة عمرى" بقاعة الاحتفالات بفندق بسمة.

كما يشمل برنامج وزير القوى العاملة في أسوان، غدًا الأحد، احتفالية "عمالك يا مصر.. سواعد التنمية المستدامة 2030" ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى التوجه لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

وكان أول أمس الخميس، وفي لفتة طيبة من وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان قاما بتفقد منظومة العمل داخل مديرية القوى العاملة بديوان عام المحافظة.

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وزير القوى العاملة 

واستفسر الوزير والمحافظ داخل إدارات وأقسام المديرية عن أسلوب وآلية العمل بكل قسم وإدارة، مع تطبيق منظومة التحول الرقمى فى المعاملات لما تتميز به من السرعة والجودة فى الأداء، كما استمعا لمطالب العاملين والمواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الزيارة التفقدية للمديرية.

وطالب وزير القوى العاملة بضرورة توصيف الاحتياجات للعمل على توفيرها خلال الفترة القادمة، مع تحديد مهام وتكليفات كل قسم حتى يتسنى تقديم الخدمات المختلفة بالشكل المطلوب.

كما حرص محمد سعفان وأشرف عطية على التقاط الصور التذكارية مع العاملين بالمديرية لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء رسالتهم الوظيفية على أكمل وجه.

 

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