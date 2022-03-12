السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة بورسعيد» تواصل أعمال الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم الطلاب تحت 18 عاما

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد، استمرار الجهود المكثفة للفرق الطبية المتنقلة لتطعيم طلاب المدارس تحت 18 عامًا، بلقاح كورنا لحمايتهم من مخاطر الإصابة، وفي إطار جهود الدولة للقضاء على الفيروس. 

وشملت الحملة مدارس مدينة بورفؤاد، وذلك تنشيطا لآداء الفرق المتنقلة بمركز شباب بورفؤاد، ومركز شباب الاستاد، وسيتم العمل بمدارس بورسعيد للطلبة المستهدفين للتطعيم ضد فيروس كورونا أهدف مجابهة انتشار الفيروس ولرفع المناعة لطلاب المدارس من عمر 12 إلى 18 عامًا. 

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وتقوم الفرق المتنقلة بالتوعية والتثقيف بأهمية التطعيم وذلك بأماكن التجمعات ذات الكثافات العالية ودور العبادة والأسواق، وذلك في إطار دورها بنشر الوعي، وحث المواطنين على اللقاح. 
 

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وأشاد وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بالدور الذي يقوم به أعضاء الفرق الطبية المشاركة، والتي تعمل تحت إشراف الدكتور ماهر شوقي مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد جودة مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور يوسف فيشارة مسئول الإعلام والتثقيف الصحي. 

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