مصرع شاب وإصابة طفل فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب طفل إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى بدراجة بخارية بمفارق المطار دائرة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصالحية تحت تصرف النيابة العامة، وتقديم الإسعافات الأولية للطفل المصاب داخل المستشفى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الصالحية بوصول "سليم عبيد سليم" 22 عامًا مقيم الصالحية جثة هامدة، و"سراج إسماعيل محمد" مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بعظمتى الساق اليمنى، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية ناحية مفارق المطار، بالصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن مصرع مستقلي الدراجة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن.