اليوم.. «مرسى علم» تستقبل ٣٠ رحلة قادمة من دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت 30 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول أوروبية، حيث يأتي ذلك ضمن أكبر وصول أسبوعي خلال الأسبوع ضمن معد وصول 69 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم أنه من المقرر وصول 60 رحلة الأسبوع المقبل من دول أوروبا، و3 رحلات داخلية، و6 رحلات دولية أخرى.

كما كشفت رحلات الطيران أن من بين الرحلات الأسبوعية 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا، و8 من المطارات الإيطالية، و12 رحلة طيران من المطارات الالمانية، و15 رحلة تشيكي و16 بولنديا، و3 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.

واستقبل مطار مرسي علم الدولي أمس الجمعة 4 رحلات دولية قادمة من المطارات المختلفة بينها رحلات من ألمانيا ضمن 64 رحلة طيران دولية وصلت خلال الأسبوع الماضي.

كان بث موقع وجريدة «الدستور» فيديو لايف على فيسبوك، لرصد نشاط رحلات الغوص بمياة الغردقة، وإقبال السياح عليها من جنسيات مختلفة أبرزهم أسبان وأمريكان وإنجليز وبولند وغيرهم من الجنسيات الوافدة لمصر.

من جانبه أكد أحمد بيجو مدرب غوص دولي، لـ"الدستور"، أن السياح المرافقين له جميعهم يعشقون مدينة الغردقة، وأشادوا بما شاهدوه بها من شعاب مرجانية وطبيعة ساحرة، مشيرًا إلى أن الطقس المعتدل طوال العام بالغردقة يساهم في جذب السياح الباحثين عن الاستمتاع والنزهة.

وتستقطب منتجعات البحر الأحمر السياحية العديد من الجنسيات المختلفة، بلغاتهم المتنوعة، كونها تحتوي على شواطئ وخدمات بيئية فريدة ومنتجعات سياحية مجهزة بأفضل الإمكانات والخدمات الترفيهية.