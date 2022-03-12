السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تنتقد الاجتماعات الشهرية لمجلس الأمن ضد سوريا

مجيد تخت روانجي
مجيد تخت روانجي

انتقد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، انعقاد الاجتماعات الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، وتكرار مزاعم لا أساس لها ضد حكومتها.

وقال تخت روانجي، في تصريح خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا: "نحن نكرر طلبنا من مجلس الأمن ونرى بأن عقد اجتماعات شهرية وتكرار مواقف ومزاعم لا أساس لها ضد الحكومة السورية، ليس مفيدًا لفاعلية مجلس الأمن".

وأضاف: "تسييس تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية واستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لأهداف سياسية، سيعود بتداعيات سلبية رئيسية على اقتدار ومصداقية المعاهدة والمنظمة المذكورة".

ودعا المندوب الإيراني إلى "التنفيذ الكامل والمؤثر ومن دون تمييز لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية وكذلك حفظ اقتدار وأهلية المنظمة".

و أشار إلى تنفيذ سوريا لالتزاماتها، قائلًا: "سوريا نفذت التزاماتها وفقًا للمعاهدة وتواصل التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وقدمت تقريرها الـ 98 حول محو الأسلحة الكيمياوية في أراضيها في 17 يناير 202".

واستطرد: "فضلًا عن ذلك فإن سوريا قدمت بصورة منتظمة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وأمانة منظمة الأمم المتحدة معلومات حول امتلاك واستخدام بعض المنظمات الإرهابية للأسلحة الكيمياوية".

أمن إيران سوريا اجتماع يران مجلس الأمن اجتماعات سوري

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وائل لطفي

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