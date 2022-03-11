يقلل الشخير ويساعد على الهضم.. فوائد النوم على جانبك

الجميع يتساءل عن أفضل وضعية من أجل النوم براحة وهدوء، وحتى للتحدث المشاكل، وقد تبين من دراسات عدة أن النوم على جانبك هو أفضل شىء.

فوائد النوم على جانبك:

يقلل من الشخير

النوم على جانبك يقلل بشكل كبير من احتمالية الشخير، حيث تشرح كيرا بريتشارد، خبيرة النوم: "هذا لأن النوم على الظهر يمكن أن يؤدي غالبًا إلى تفاقم الشخير وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم" .

"ينهار فكك ولسانك والأنسجة الرخوة الأخرى في حلقك عندما تستلقي على ظهرك وتضيق الأنسجة الرخوة المنهارة مجرى الهواء وتجعل التنفس أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى الشخير".

يمنع توقف التنفس أثناء النوم

انقطاع النفس النومي هو اضطراب نوم خطير محتمل يتميز بتوقف تنفسك

تقول بريتشارد: "إذا تُرك انقطاع النفس النومي دون علاج، فقد ارتبط بمزيد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب والربو، من بين أمور أخرى".

من خلال النوم الجانبي، يمكنك تقليل فرص إصابتك بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم بشكل كبير.

تساعد على الهضم

يمكن للنوم على جانبك أن يساعد في الواقع على الهضم عن طريق منع حامض المعدة من الارتفاع وإبقاء محتويات المعدة في مكانها أفضل مما لو كنت تنام على ظهرك أو معدتك.

يقول بريتشارد: “عندما تستلقي على ظهرك أو الأمام، يمكن أن يتدفق حمض المعدة إلى المريء مما يتسبب في تلف”.

ومع ذلك فإن الاستلقاء على جانبك يضمن أن الجاذبية ستمنع حمض المعدة من التدفق لأعلى.

أخيرًا وليس آخرًا النوم على جانبك يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الدماغ، وهي وظيفة قد تلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.

تقول بريتشارد: "جسمك لديه نظام نفايات يُعرف باسم الجهاز الجليمفاوي".

وتتمثل مهمتها في التخلص من أي نفايات في الدماغ وقد تساعد أيضًا في توصيل مركبات مثل الجلوكوز والدهون والأحماض الأمينية والناقلات العصبية.

يمكن أن يؤثر وضع نومك على فعاليته حيث يعمل النظام بكفاءة أكبر عندما تستلقي على جانبك أكثر من ظهرك أو أمامك.

توقعت دراسة أجريت عام 2015 أنه قد يكون جزءًا من السبب في أن النوم الجانبي هو الوضع الأكثر شيوعًا.