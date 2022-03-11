قسم العظام بطب بنين الأزهر يقيم اللقاء العلمى الخامس (صور)

نظم قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، اليوم الجمعة، اللقاء العلمي المشترك الخامس بين قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، وأقسام العظام بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة دمياط.



صرح بذلك الدكتور سمير الشورى رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، مشيرا إلى أن القسم يعقد هذا اللقاء العلمي كل ثلاثة أشهر، برعاية من الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، وبدعم من الدكتور راشد محمد راشد عميد الكلية، والدكتور فتحي سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل دياب مدير عام مستشفي جامعة الأزهر بدمياط.



وأوضح رئيس قسم جراحة العظام، أن الهدف من عقد مثل هذه اللقاءات العلمية هو الاطلاع على كل ماهو جديد وحديث في مجالات جراحة العظام، بجانب الحرص على تبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء، لافتا إلى أن هذه اللقاءات العلمية تعكس التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الصحة في كافة التخصصات الطبية، إضافة إلى أن مثل هذه اللقاءات العلمية تضع في رؤيتها الرقي والتقدم بمستوى أطباء الجامعة وأطباء وزارة الصحة، بجانب تبادل الخبرات والتعليم ومواكبة الأبحاث العلمية الجديدة في مجال التعليم الطبي، خاصة وأن هذه اللقاءات تعقد بصفة منتظمة والاشتراك فيها مجاني لجميع أطباء الجامعة ووزارة الصحة.