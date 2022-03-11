التغيرات المناخية المتطرفة.. سر مواجهة أستراليا للفيضانات والجفاف فى وقت واحد

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه في الوقت الذي عانت فيه ولايات جنوب أستراليا من الأمطار الغزيرة والفيضانات، كانت أجزاء أخرى من البلاد تكافح آثار الجفاف، حيث يؤدي تغير المناخ إلى مزيد من موجات الحرارة الشديدة والفيضانات في وقت واحد.

وتابعت أن بيانات مكتب الأرصاد الجوية أظهرت أنه خلال الشهر الماضي، مع هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق كوينزلاند ونيو ساوث ويلز الساحلية، شهد شمال أستراليا معدل هطول أقل بكثير من المتوسط.

كما أظهر أحدث تقرير للمكتب أن هطول الأمطار في فبراير كان أقل من المتوسط ​​في تسمانيا، جنوب شرق أستراليا، ومعظم فيكتوريا وأجزاء من الساحل الجنوبي لغرب أستراليا.

ويقول ديفيد كارولي، أستاذ الجغرافيا وعلوم الأرض والغلاف الجوي في جامعة ملبورن، إنه من المعتاد في حدث النينيا أن نرى زيادة هطول الأمطار في شمال وشرق أستراليا، فضلًا عن ظروف أكثر جفافًا في جنوب غرب أستراليا باسم "الجزء الآخر من النينيا".

ومع ذلك يقول كارولي، نظرًا لأن تغير المناخ "يتم فرضه" على هذه الأنماط، فإنه يبالغ في ظروف النينيا الأكثر شيوعًا، مما يعني "الرطوبة تصبح أكثر رطوبة والجفاف يصبح أكثر جفافًا".

وقالت كارلي فيتش، مزارعة قمح وأغنام في غرب أستراليا، إنه بينما كانت حرائق الغابات السيئة في الماضي قد حدثت جميعها في التلال وبلد الأشجار، فإن الحرائق الأخيرة التي أثرت على جيرانها على بعد 50 كم كانت في بلد زراعي منبسط للغاية، وهو أمر كان مستبعدًا حدوثه.

وقالت إن موجة الحر الشديد والحرائق في غرب أستراليا قد فتحت مزيدًا من النقاش حول الاستعداد الأكبر لتغير المناخ على مستوى الصناعة المحلية.

وتابعت "لقد بدأنا نشعر أننا نعيشه الآن وليس شيئًا يمكن أن يحدث في المستقبل".

ومع ذلك، قال كارولي إن الطقس في الجزء الشمالي من البلاد كان أكثر غرابة، في حين أن موسم الأمطار بدأ في بداية موسم الأمطار في شمال أستراليا، فإن فبراير الجاف وأوائل مارس ليسا نموذجيين.

وتابع كارولي: "عادة ما يرتبط حدث النينيا بالمواسم الممطرة في كوينزلاند".

