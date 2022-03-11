إزالة 84 بناء مخالفا فى الشرقية ضمن الموجة 19

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال الموجة ١٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وأسفرت عن تنفيذ إزالة ٨٤ حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة ١١ ألف متر مبان و٣ أفدنة و٢٢ قيراطا زراعيا بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ١٩ وأسفرت عن إزالة ٧٩ حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة ١١ ألفًا و١٦ متر مبان و٥ حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحه ٣ أفدنة و٢٢ قيراطا بمراكز "أبو حماد- أولاد صقر- فاقوس- كفر صقر- الحسينية- ههيا- منيا القمح- مشتول السوق- الإبراهيمية- ديرب نجم- بلبيس" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.