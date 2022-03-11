شرطة المسطحات المائية والبيئة تكثف حملاتها في القليوبية والفيوم

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت جهودها فى محافظتى (الفيوم- القليوبية) عن تحقيق عدد كبير من النتائج الإيجابية.

فى مجال حماية الثروة الزراعية

الأعلاف الحيوانية والمبيدات:ضبط(7 محل–مؤسسة زراعية تجارية– شركة أعلاف– 2 عيادة بيطرية- 4 مخازن- مدشة( وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الفيوم..بمضبوطات بلغت (57,5 طن أعلاف- 66طن و4110 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية - 1870 عبوة مبيدات زراعية- 170 عبوة أدوية بيطرية- 500 كيلو جرام تقاوى ذرة).

الطب البيطرى تم ضبط (2 محل–مطعم- عيادة بيطرية (وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمخالفات ومضبوطات بلغت (536 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر وبدون بيانات وعدم وجود طبيب بيطرى وبدون ترخيص).

فى مجال المواد الغذائية تم ضبط (3 مخازن–ثلاجة- شركة) وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الفيوم.. بمضبوطات بلغت (257,573 طن و200 كرتونة مواد غذائية).

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (38( قضيةبنطاق مديرية أمن الفيوم.. عبارة عن (28 قضية جوابى وغزل مخالف لعدد 650 جوبية- 10 قضايا عدم تجديد قوارب الصيد).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.