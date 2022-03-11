تحرير 29 محضر وضبط 42 شيشة خلال حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات ازالة الاشغالات وأي تعدى على حرم الطريق لتسهيل الحركة والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية خاصة في الطرق العامة والميادين الرئيسية بالمناطق الحيوية على أن يتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق مع إدارة المرور وشرطة المرافق ومسئولي الإشغالات بالحي لشن مثل تلك الحملات بصفة دورية لإعادة الانضباط للشارع الأسيوطي والحفاظ علي المظهر الحضاري مضيفاً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز وأحياء المحافظة خاصة التي تمس الحياة اليومية وفقاً للإمكانات المتاحة.

وفي هذا السياق شن حى غرب أسيوط برئاسة محمد بشير رئيس الحى حملة لرفع الإشغالات والمرافق والتعديات على حرم الطريق ومفروشات المحال التجارية تم خلالها ضبط وتحرير 13 محضر مخالفات وتوجيه إنذرات للمحلات المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية بتغليظ العقوبة حال تكرار المخالفات وذلك بمشاركة محمد عبدالراضي وهاني محمد نائبا رئيس الحي واسلام القرن رئيس قسم الاشغالات ومحمد نبيل وعمرو مصطفى أعضاء المتابعة الميدانية بالحى وفريق قسم الإشغالات بإستخدام معدات الحي.

حيث استهدفت الحملة شوارع سيتي والقاعات ومحمد علي مكارم وتفرعاته بمنطقه قلته كما تم ضبط ومصادرة ٤٢ شيشة وتحرير عدد ١٦ محضر خلال حملة مفاجئة لمتابعة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

وأكد رئيس حي غرب أسيوط علي استمرار الحملات لازالة كافة الاشغالات لتحقيق السيولة المرورية وتحقيق الالتزام بالقانون والاجراءات المتبعة والقضاء علي العشوائية بجميع الشوارع والميادين بنطاق الحي.

وأشار انه فور رصد المخالفات يتم ازالتها بشكل فوري وتحرير المحاضر اللازمة لدي المخالفين لضمان عدم مخالفتهم مرة اخري.