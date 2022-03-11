صفوان بهلوان وسليم سحاب يحييان ذكرى ميلاد «موسيقار الأجيال» بالأوبرا.. الأحد

ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يقدم النجم السورى الكبير صفوان بهلوان حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة المطربين ايات فاروق ، سارة سحاب ، احمد عفت وعازف الكمان عزيز المصرى وذلك فى الثامنة مساء الأحد 13 مارس على المسرح الكبير .

ويتضمن البرنامج نخبة من المؤلفات الخالدة لمحمد عبد الوهاب منها فاتت جنبنا ، خايف اقول اللى فى قلبى ، سهار ، سكن الليل ، الا انت ، متى ستعرف ، اهواك ، قول لى حاجة ، موسيقى لحن يا مسافر وحدك وغيرها.

المعروف أن محمد عبد الوهاب ولد في 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة وهو أحد أعلام الموسيقى العربية ، لقب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد ، عمل كملحن ومؤلف موسيقي وممثل سينمائي، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 وفى عام 1920 درس الة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء احمد شوقى بعد ان وضع الحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته ، من اهم أعماله كليوباترا والجندول للشاعر على محمود طه كما تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم ام كلثوم ، ليلى مراد ، عبد الحليم حافظ ، نجاة ، فايزة احمد ، وردة ، فيروز ، اسمهان وطلال مداح ، رحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد ان اثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى.