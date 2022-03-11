انطلاق انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين في مطروح

انطلقت اليوم انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين بمحافظة مطروح، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات والمستشار محمد شاهين رئيس اللجنة الفرعية.

ورصدت «الدستور» مهندسي مطروح أثناء مشاركتهم في الانتخابات التي تجري في مدينة مرسي مطروح وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد أعضاء نقابة المهندسين المقيدين في الكشوفات والذين سيشاركون في انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، 861 مهندسا، حيث تستمر الانتخابات حتى الساعة السابعة مساءا.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث