الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت اليوم انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين بمحافظة مطروح، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات والمستشار محمد شاهين رئيس اللجنة الفرعية.

ورصدت «الدستور» مهندسي مطروح أثناء مشاركتهم في الانتخابات التي تجري في مدينة مرسي مطروح وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.  

وبلغ عدد أعضاء نقابة المهندسين المقيدين في الكشوفات والذين سيشاركون في انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، 861 مهندسا، حيث تستمر الانتخابات حتى الساعة السابعة مساءا.  

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
٢٠٢٢٠٣١١_١١٤٠٠٣
٢٠٢٢٠٣١١_١١٤٠٠٣
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
النيابة الإدارية مطروح نقابة المهندسين المرحلة الثانية انتخابات نقابة المهندسين الجمعية العمومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 881 جنيهًا

ظنا أنه «حرامي» فأمطراه بالرصاص.. مقتل سائق «توك توك» في أسيوط

ضبط كمية من زيت طعام مستعمل محمل على سيارة بحملات تموينية في الشرقية

انفصال عربات قطار طنطا عن مقدمته يثير الرعب بين الركاب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 11 -3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية