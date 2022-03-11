الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تلقى الجرعة الأولى من التطعيم ضد الالتهاب الكبدى بالبحر الأحمر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

تلقى العاملون بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر لقاح التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي «B» بمقر المديرية، بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات بالمحافظة، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين والمواطنين بالمديرية والمكاتب التابعة. 

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن ذلك يأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد للفيروس للحد من خطر انتشاره. 

وأكد وزير القوى العاملة اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم، مصدرا توجيهاته لمديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على جرعة اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة ولجنة الفيروسات الكبدية بالمحافظة. 

من جهته، قال سعيد عبدالراضي، مدير المديرية، إن أكثر من 50 من إجمالي 119 موظفا من العاملين بديوان المديرية والمكاتب القريبة منها، ممن تزيد أعمارهم على 30 سنة، تلقوا اللقاح، واستمر العمل من العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساء، بحضور فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي».

وأشاد مدير المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر لإنجاز هذا العمل، موجها الشكر للفريق الطبي القائم على تقديم لقاح التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد كبير فى الحد من انتشار فيروس الالتهاب الكبدي «بي»، وزيادة الوعي لدى جميع المواطنين. 

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر قد قامت، خلال شهر فبراير الماضي، بتعيين 384 شاباً، منهم 30 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1138 شابا، فضلاً عن توفير 142 فرصة عمل.

مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر لقاح التطعيم التهاب الكبد الوبائي اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات وزير القوى العاملة محمد سعفان 100 مليون صحة وزارة الصحة والسكان

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