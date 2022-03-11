بالتزامن مع قرب وصوله.. طرق فعالة للوقاية من حساسية الربيع

يعرف الأشخاص الذين يعانون من الحساسية مدى صعوبة الحصول على الراحة، هناك بعض الأساليب الفعالة التي يمكنك استخدامها لتقليل تفاعلات الحساسية لديك، بالتزامن مع قدوم الربيع.

النظر في أدوية الحساسية

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول خيارات أدوية الحساسية ومتى تبدأ في تناولها، يبدأ العديد من الذين يعانون من الحساسية تناول الأدوية قبل الموسم للتأكد من تراكم الأدوية المضادة للحساسية في نظامهم. ومع ذلك يمكن لطبيبك أن يعمل معك للعثور على أفضل دواء.



إبقاء النوافذ مغلقة

لا يوجد شيء مثل نسيم الربيع الهادئ من خلال نافذة مفتوحة ومع ذلك يمكن أن تتسبب الرياح في حدوث رد فعل تحسسي، أغلق النوافذ إذا أمكن استخدم مكيفًا للهواء بدلًا من المروحة للتبريد.

تغيير نظامك الغذائي

هل تعلم أن بعض الأطعمة لها تأثير إيجابي على تقليل الحساسية؟ أظهرت الفاكهة الغنية بفيتامين سي ومضادات الالتهاب والأسماك الغنية بأوميجا 3 فائدتها. إليك بعض المكونات التي يمكنك تجربتها في الربيع:

زنجبيل

طماطم

كركم

عين الجمل

الحمضيات

عسل

اترك حذائك عند الباب

قم بإزالة حذائك بمجرد دخولك، يمكنك أيضًا مسح النعل بقطعة قماش مبللة لتكون أكثر أمانًا.

اغسلي شعرك

يمكن أن تحبس العناصر المسببة للحساسية نفسها في شعرك وأنت بالخارج، استحم واغسل شعرك جيدًا، حيلة أخرى هي ثني شعرك بغطاء عند المغادرة وإزالته بمجرد العودة إلى المنزل.

ما الذي يسبب الحساسية؟

التهاب الأنف التحسسي المعروف أيضًا باسم حمى القش، هو تهيج في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ناتج عن حبوب اللقاح من النباتات المزهرة، بمجرد تعرضك لحبوب اللقاح ، يطلق جهازك المناعي الأجسام المضادة والهيستامين الكيميائي، إن استجابة الهيستامين هي التي تسبب جميع أعراض الحساسية التقليدية، والتي يجب التعامل معها في أسرع وقت ممكن.