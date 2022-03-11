الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواعيد اختبارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي

يبحث عن مواعيد اختبارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية 2022 الكثير من خريجي الجامعات من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إجراء الاختبارات لشغل وظائف مهندسي الكهرباء والميكانيكا ونظم المعلومات وأماكن عقد الاختبارات وشروط الدخول.

مواعيد اختبارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية 2022

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن عقد اختبارات للمتقدمين لشغل وظائف مهندسي الكهرباء والميكانيكا ونظم المعلومات التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك وفقا للجدول التالي حيث يتم تقسيم أيام الاختبارات وفقا للشعبة:-

  • اختبارات شعبة الهندسة الميكانيكية :- يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022.
  • اختبارات شعبة الهندسة الكهربائية :- يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022.
  • اختبارات شعبة الهندسة المدنية :- يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022.
  • اختبارات شعبة هندسة تكنولوجيا المعلومات :- يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022.

وتعقد جميع الاختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى كورونا المستجد كوفيد 19 بين المتقدمين.

شروط  الخضوع لاختبارات وظائف شركة مياه الشرب

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن إجراء اختبارات للمهندسين الراغبين شغل الوظائف المعلن عنها وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية في المواعيد المعلن عنها في الجدول السابق لكل شعبة مع إحضار :-

  • أصل شهادة الحصول على جرعات كورونا.
  • بطاقة الرقم القومي سارية.
  • أصل شهادة الميلاد.
  • شهادة تأديه الخدمة العسكرية للذكور.
  • كارنية عضوية نقابة المهندسين.
  • شهادة الميلاد "كمبيوتر".
  • أصل شهادة الميلاد.
  • شهادة خبرة مرفقة بطابعة تأمينية "إن وجد".

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مكان انعقاد اختبارات وظائف شركة الشرب بالقليوبية

 مواعيد اختبارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ومكان انعقادها من أكثر التساؤلات التي تشغل بال المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة حيث تعقد الاختبارات داخل ديوان عام الشركة ببنها شارع الرياح التوفيقي بجوار موقف بنها العمومي ويتم وضع كشوف الأسماء على باب الديوان لمعرفة رقم كل متقدم لتسهيل إجراءات الفحص واللجان والتسجيل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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