29 ألف إصابة جديدة بكورونا فى هونج كونج

سجلت هونج كونج 29 ألفًا و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 646 ألفًا و720 حالة.

وذكرت صحيفة "هونج كونج فري برس" المحلية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 196 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 3244 حالة، مشيرة إلى أن هونج كونج قامت بتشديد القيود على السفر في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

وقامت هونج كونج بتطعيم 13 مليونًا و571 ألفًا و126 شخصًا بالجرعة الأولى على مستوى البلاد من بينهم 5 ملايين و274 ألفًا و800 تلقوا الجرعة الكاملة.

وفي سياقٍ متصل، تسعى سلطات هونج كونج للتعاون مع المستشفيات الخاصة لإفساح أماكن للمصابين بفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه المدينة أسوأ موجة تفش لفيروس كورونا، تودي بحياة ما لا يقل عن 100 شخص في اليوم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسئولين في قطاع الصحة القول، إن الحكومة ترسل مزيدًا من المرضى الذين يعانون من أمراض غير كورونا للمستشفيات الخاصة، في حال كانت حالتهم مستقرة وفي وضع التعافي، وذلك من أجل توفير أسرّة في المستشفيات العامة للمصابين بفيروس كورونا.

وأضاف المسئولون أن بعض المستشفيات الخاصة تستقبل المصابين بأعراض متوسطة لفيروس كورونا.

وقال "لاري لاي"، كبير مسئولي هيئة المستشفيات: "سوف نستمر في التواصل مع المستشفيات الخاصة لتخفيف الضغط على المستشفيات العامة".

وصرحت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، بأنه سيتم إخضاع جميع المواطنين البالغ عددهم 7.4 مليون شخص لاختبارات فيروس "كورونا" 3 مرات بدءًا من مارس الحالي.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن السلطات تخطط لإجراء مليون فحص يوميًا وبناء أماكن مؤقتة لعلاج من تكتشف إصابتهم، وذلك في إطار جهود محاصرة تفشي الفيروس.