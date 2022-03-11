الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 6 مقاه وتغريم 4 منشأت ورفع 75 إشغالا في حملات بالإسكندرية

حملات حي وسط الاسكندريه
حملات حي وسط الاسكندريه

أغلق حي وسط بمحافظة الإسكندرية، 5 مقاه ومحل "بلاي ستيشن"، وتم تغريم 4 منشآت، خلال حملة مسائية شنها الحي لمتابعة الالتزام بمواعيد الإغلاق الشتوية.

وقادت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية، حملة لمتابعة مواعيد الإغلاق الشتوية، والتي أسفرت عن غلق 6 منشآت عبارة عن 5 مقاهي وبلاي ستيشن، وتغريم 4 منشآت آخرين بمبلغ 9 آلاف جنيه، فضلا عن رفع 75 حالة إشغال والتحفظ على 50 شيشة.

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حملات حي وسط الاسكندريه 

شارك في الحملة أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق وإدارتي رخص المحلات والإيرادات، وجابت شوارع : (شامبليون، محرم بك ،الرصافة، المامون، الأبعادية قنال، السويس، الاسكندراني، الحديني، التل الكبير، منشا ،محسن، فبريك البدوي، حافظ قبطان، مسجد الحضري، مسجد حجاج، الفردوس، محمود سلامة، المحكمة، ونصر احمد ذكي).

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حملات حي وسط الاسكندريه 

جاءت الحملة تفعيلا لقرارات وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وهذا وقد تم التنبيه والتشديد علي الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية.

وتنفذ أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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حملات حي وسط الاسكندريه 

حملات حي وسط الاسكندريه
حملات حي وسط الاسكندريه
حملات حي وسط الاسكندريه
حملات حي وسط الاسكندريه
وسط الإسكندرية حملة مسائية غلق6 منشآت التحفظ علي 50 شيشة مواعيد الفتح والغلق

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وائل لطفي

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