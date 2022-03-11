انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة بالإسكندرية

انتدبت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب في شقة سكنية بمنطقة الإبراهيمية وسط المحافظة دون وجود أى إصابات بشرية في الأرواح، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وحي وسط، تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل بشقة سكنية بمنطقة الإبراهيمية بالطابق السابع بعقار في شارع الحجاز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان العقار بتواجد رجال الحماية المدنية؛ للسيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وجود أي إصابات بشرية.