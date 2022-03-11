الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة بالإسكندرية

حريق شقة
حريق شقة

انتدبت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب في شقة سكنية بمنطقة الإبراهيمية وسط المحافظة دون وجود أى إصابات بشرية في الأرواح، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وحي وسط، تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل بشقة سكنية بمنطقة الإبراهيمية بالطابق السابع بعقار في شارع الحجاز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان العقار بتواجد رجال الحماية المدنية؛ للسيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وجود أي إصابات بشرية. 

النيابة العامة محافظة الاسكندرية حريق شقة سكنية الأرواح إصابات

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