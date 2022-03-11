الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعانت به لإصلاح شقتها فسرق مجوهراتها فى «قصر النيل»

متهم
متهم

أقر لص باعترافه بسرقة شقة في قصر النيل، أثناء إجراء بعض الأعمال فيها، حيث تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (مبلغ مالى – كمية من المشغولات الذهبية) من داخل مسكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" -  مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وذلك حال قيامه بأعمال داخل شقة المجنى عليها.

وأقر ببيع المسروقات لعميله "سيئ النية" أمكن ضبطه، وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، وبحوزته المضبوطات، وباستدعاء المجنى عليها، تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

قصر النيل شرطة قصر النيل مديرية امن القاهرة ربة منزل

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