الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

صفات يفضلها الرجال في السيدات.. تعرف عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ينجذب الرجال إلى أنواع معينة من النساء، اللواتي يتمتعن بسمات إيجابية مثل حب الحياة والعفوية والإثارة، لا أحد ينجذب بالطبع إلى الشخص الممل الذي يستمر في الثرثرة حول أشياء عديمة الفائدة أو عن أشياء لا صله لها بالموضوع، كما تنجذب النساء إلى الرجال الذين يتحملون المسؤولية وغيرها من الصفات الأخرى.

ويرصد موقع «TIMESOFINDIA» قائمة ببعض الصفات الخاصة بالرجال والنساء الذين دائمًا يكونوا موضع انجذاب من الطرف الآخر.

الأشخاص المحفزون 

 يحب الرجال التواجد مع النساء اللواتي يدعمنهن ويلهمنهن ليكونن أفضل نسخة من أنفسهن، الدافع المستمر هو شيء يريده كل شخص ومن المرجح ألا يتخلى الرجال عن أمرأه تذكره بما هو قادر عليه.

 الانجذاب 

كما يميل النساء للرجل الذي لديه صفة الجاذبية بمعنى لديه قدرة على خطف انظار الجميع في لقاء يتواجد فيه، يُجذب انتباه الجميع، لا يوجد شخص يحب أن يكون بجانب شخص درامي متمحور حول الذات يتحدث فقط عن نفسه.

 الشخص الذي يندمج سريعًا 

لا يُفضل الرجال الشخصيات النسائية التي ترفض خروج الزوج مع أصدقاؤه بل يكون لديها مرونة في خروجه معهم، وكذلك يمكنها أن تخرج هي الأخرى مع صديقتها فلكلًا منهم عالم خاص به لابد على الطرف الآخر احترامه.

الاستقرار المالي

بالطبع هذه الصفة تُفضل النساء وجودها في شريك حياتها، وأن يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية ويناقشا سويًا بالأمور المالية بسهولة ورقي، ويريدون شريك إلى جانبهن يمكنه أن يحل أي مشكلة بهدوء.

السعي المستمر 

كما يفضل الرجال النساء اللاتي لديهن صفة السعي المستمر الذين تشجعهم الي النهوض من الفراش والسعي وراء تحقيق احلامهم، ويحبون أيضا المرأة التي تتمتع بشخصية عفوية أكبر من الحياة من المحتمل أن يقعوا في حب المرأة التي تظهر لهم ما يفوتهم في الحياة.

لنساء والرجال لا يفقدون الاهتمام الرجال لا يفقدون الاهتمام جميع العلاقات ينجذب الرجال لثرثرة حول أشياء عديمة الفائدة ببعض أنواع النساء والرجال الدافع المستمرهو شيء يريده كل شخص

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وائل لطفي

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