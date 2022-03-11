يحظى موعد إجازة شم النسيم 2022 للموظفين على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر القائمة الرئيسية للبحث خلال الآونة الأخيرة لمدى عشق المصريين لعشق الاعتدال الطقس والمناظر الخلابة.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير متى يأتي شم النسيم خلال شهر رمضان المبارك وموعد إجازته وفقا لقائمة الإجازات الرسمية للدولة.

موعد إجازة شم النسيم 2022

تتزامن احتفالات الربيع "شم النسيم" وهو العيد الفرعوني القديم هذا العام مع ذكرى تحرير سيناء وانسحاب آخر جندي إسرائيلي منها وفقا لمعاهد كامب ديفيد حيث يمكن الاحتفال بهما يوم 25 إبريل المقبل ويصادف الاحتفال به في شهر رمضان المبارك كما حدث في العام الماضي.

ويتم الاحتفال به وسط إجراءات احترازية لتفادي انتشار عدوى كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجبر الجميع على عدم الاختلاط بالآخرين إلا في الضرورة القصوى ووسط إجراءات احترازية صارمة من ارتداء الكمامات الواقية للوجه وغسل اليدين باستمرار واستخدام الكحل والإلتزام بالمسافات الآمنة بين المواطنين وذلك للمساعدة على تقليل نسب الإصابة اليومية.

موعد إجازة شم النسيم

الإجازة الرسمية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في شم النسيم وعيد تحرير سيناء يوم الإثنين 25 أبريل 2022 ولكن وفقا للقرار رئاسة الوزراء الذي يلجأ جميع الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع فإنه تم ترحيل الاجازة إلى يوم الخميس 29 أبريل، وذلك ليتم ضمها مع إجازة عيد العمال وإجازة عيد الفطر المبارك ليتم تعطيل كافة المؤسسات والهيئات الحكومية خلال تلك الفترة.

وبذلك يكون أطول فترة إجازة رسمية للموظفين خلال العام في شهر مايو 2022 حيث يتم ضم كافة الإجازات السابقة للموظفين بالقطاعين العام والخاص ليتمكنوا من الاحتفال من خلال السفر أو زيارة الأقارب خلال تلك الفترة.

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طقوس الاحتفال بشم النسيم في مصر

موعد شم النسيم 2022 وطقوس الاحتفال به تعد من أهم ما يميز الشعب المصري حيث أنه عيد فرعوني يتزامن مع جميع المحاصيل الزراعية مما دعي القدماء المصريين بالاحتفال به وإقامة الأعياد حيث يخرج المصريين فيه إلى المتنزهات والحدائق لتناول المأكولات البحرية التي اعتادوا عليها في هذا اليوم.