الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تُقدّم مساعدة مالية طارئة للطلاب الأجانب المتعثرين جراء «كورونا»

الحكومة اليابانية
الحكومة اليابانية

أكدت الحكومة اليابانية، تقديم مساعدات نقدية طارئة لدعم الطلاب الأجانب الذين يواجهون صعوبات مالية بعد أن دخلوا البلاد بعد تخفيف قيود الحدود الرامية لمواجهة فيروس "كورونا".
وذكرت وكالة الانباء اليابانية "كيودو"، اليوم الجمعة - أن المساعدات ستكون بقيمة 100 ألف ين أو نحو 860 دولارا أمريكيا وستقبل الحكومة أيضا طلبات للحصول على المساعدة النقدية من الطلاب اليابانيين والطلاب الأجانب الملتحقين بالفعل بالجامعات وكليات الدراسات العليا أو مؤسسات تعليمية أخرى ويعانون من تداعيات اقتصادية جراء الجائحة.
يذكر أن اليابان خففت قيود الدخول إلى البلاد المتعلقة بفيروس كورونا في 1 مارس الجاري واستأنفت دخول الزوار الأجانب الجدد من غير السياح.

ويذكر أن،  أعلنت الوزيرة المسئولة عن توزيع اللقاحات في اليابان، نوريكو هوريوتشي، اليوم الجمعة، أن بلادها تمكنت من تحقيق هدفها المتمثل في إعطاء مليون جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوميا منذ منتصف فبراير الماضي.. حيث قامت بتسريع حملة التلقيح للسيطرة على عدوى متغير أوميكرون، من كوفيد.
وقالت هوريوتشي - في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - "إن عدد الجرعات اليومية تجاوز المليون جرعة في 18 و 26 فبراير الماضي، ونظرا لأن الحكومة المركزية تجمع بيانات التطعيم من الحكومات المحلية، فكان هناك تأخيرات في إنهاء التعداد اليومي".
وفي أوائل فبراير، تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بتسريع حملة التلقيح في بلاده حتى يتم توزيع مليون جرعة معززة يوميا في النصف الأخير من الشهر.

وفي ذلك الوقت، قالت الحكومة "إن 5.9 % فقط من سكان اليابان البالغ عددهم 125 مليونا، أو حوالي 7.47 مليون شخص، تلقوا جرعات ثالثة منذ بداية ديسمبر الماضي، ولكن بحلول يوم أمس الخميس، ارتفع الرقم إلى 22.9 %".
 

كورونا الطلاب الاجانب الحكومة اليابانية الجائحة اليابان

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