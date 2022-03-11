شاب قتل شقيقه ونقله للمشرحة فى بنى سويف

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة ، على يد شقيقه في مشاجرة نشبت بينهما، بقرية كوم النور بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، وتم نفله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول "ن.س.ح"، 33 عامًا، ومقيم قرية كوم النور التابعة لمركز سمسطا، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، ووجه على الفور بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها ضباط المباحث إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليه ووالده، فأقدم شقيقه، على قتله فلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.