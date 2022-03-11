استطلاع: 75% من الأمريكيين سيضطرون لتغيير نمط معيشتهم بسبب ارتفاع أسعار البنزين

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن نحو 75% من الأمريكيين سيضطرون لتغيير نمط معيشتهم في حال بلغت أسعار البنزين 5 دولارات للغالون.

ونشرت نتائج الاستطلاع جمعية السيارات الأمريكية (American Automobile Association)، وهي منظمة غير حكومية لنوادي هواة السيارات في أمريكا الشمالية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 59% من الأمريكيين سيضطرون لمراجعة عاداتهم التنقل واستخدام السيارات في حال بلغ سعر البنزين 4 دولارات للغالون (3.78 لتر).

وأجرى الاستطلاع من 18 إلى 21 فبراير الماضي، وشمل 1051 أمريكيا، تزيد أعمارهم على 18 سنة.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

ووصل سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.31 دولار للغالون يوم الخميس، بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأسعار ستستمر بالارتفاع على خلفية العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطاقة الروسي، وقرار الإدارة الأمريكية التخلص من واردات النفط الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن حصة روسيا في واردات النفط الأمريكية كانت تشكل نحو 3% عام 2021 بواقع 72.608 مليون برميل، فيما بلغت واردات المشتقات النفطية 172.586 مليون برميل.

وعلى صعيد آخر، علّقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، على تقرير أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بأكثر من 7.9 % خلال الـ 12 شهرًا الماضية، قائلة إنه ليس هناك شكا في أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثرت على أسعار الغاز في الولايات المتحدة.



وأضافت ساكي - في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا لها تأثير على أسعار الطاقة، موضحة أن روسيا تعد ثالث أكبر مورد للنفط في العالم.

وتابعت ساكي "لقد رأينا سعر الغاز يرتفع 75 سنتاً على الأقل منذ أن حشد الرئيس بوتين القوات على حدود أوكرانيا".



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد أشار - في وقت سابق اليوم - إلى أن أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة عكس الضائقة التي يمر بها الأمريكيون بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.