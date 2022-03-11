عفاف راضى تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أغنية «هدى العتاب»

أثارت الفنانة الكبيرة عفاف راضي، حالة من الجدل الواسع، بعد تدوينه نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت: "قريباً اغنية هدي العتاب، حصري أغنية «هدي العتاب» مع الموسيقار محمد سلطان .. تابعونا"، وسرعان ما انهالت التعليقات من محبى ومتابعى الفنانة الكبيرة، الذين حرصوا على تهنئتها بالأغنية الجديدة وانتظارهم لها، وانتشر الخبر عبر المواقع الإلكترونية وبين رواد السوشيال ميديا.

ومن ثم فوجئ متابعي الفنانة الكبيرة، بحذفها التدوينة بعد دقائق قليلة من نشرها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هذا التصرف الذى أثار جدلا كبيرا وجعل محبيها يتساءلون عن ردة فعلها.

«الدستور» تواصلت مع الفنانة الكبيرة عفاف راضي، وكشفت عن وجود أغنية بالفعل تحمل اسم «هدي العتاب» من ألحان الموسيقار محمد سلطان، مؤكدة أن الأغنية تم تسجيلها منذ عدة سنوات، لكن لم يتم طرحها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تنوى طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة، رافضة الإفصاح عن سبب حذفها المنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفى سياق متصل، استنكرت «راضي» الـخبار التى يتم تداولها بشأن عودتها إلى الساحة الغنائية من جديد هذه الأيام، قائلة: لقد عدُت إلى الساحة، بعد غياب دام حوالى 10 سنوات، وذلك منذ أكثر من 6 أشهر، وتحديدا سبتمبر الماضي 2021، خلال إحياء ذكرى رحيل الملحن العبقري بليغ حمدي، على «مسرح النافورة» بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

واضافت: "أنا موجودة على الساحة ولم أغيب، بدليل وجودي في حفل افتتاح برنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، وتقديم إحدى الأغنيات الشهيرة لمسلسل «أبوالعروسة» والتى تحمل اسم «أحلى بنوتة» مع الفنان مدحت صالح، ومشاركتي منذ 3 أشهر فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحفل كبير أقيم على مسرح مكتبة الإسكندرية، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار".

الحفاظ على التراث مسؤولية كبيرة

واعتبرت عفاف أن تقديم الأغنية أو العمل الموسيقي الراقي ليس أمرا سهلا على الاطلاق، فهو مسؤولية كبيرة للحفاظ على التراث وفنون الموسيقى بكافة أشكالها، مؤكدة أن الأغنية الصافية والموسيقى العربية والأعمال التراثية من أسمى أدوات السمو بالوجدان ووسيلة لتطهير النفس وتنمية الوعي، لافتة إلى أن الفن والإبداع أسلوب متفرد لتقويم السلوك والارتقاء بالذوق العام.

عودة عفاف راضى لساحة الحفلات الغنائية سبتمبر الماضى

وكانت قد كشفت عفاف راضي، فى تصريحات سابقة لها بـ«الدستور» عن سر عودتها لساحة الحفلات الغنائية، سبتمبر الماضى قائلة: "بعد تكريمي الذي أقدره جدًا مؤخرًا من موسسة الرئاسة وظهوري في بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالي ما أعطاني دفعة قوية، كما أني لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي للعودة لحفلات المسرح تكريمًا له واعتزازًا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري".