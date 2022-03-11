الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيناتور إيطالية: على الاتحاد الأوروبى استيعاب صدمة العقوبات الروسية

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

قالت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس الشيوخ الإيطالي، آنّا ماريا بيرنيني، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يفتح مظلة مالية جديدة لاستيعاب صدمة العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي على خلفية الحرب مع أوكرانيا.

وقالت السيناتورة الإيطالية - في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية - إن "العقوبات الاقتصادية تعتبر سيفا ذا حدين، فهي تؤذي كلا الطرفين، الطرف المفروضة عليه والطرف الذي فرضها كذلك".

وأوضحت أنه نظرا لأن إيطاليا تعاني من العواقب الاقتصادية المترتبة بالفعل على الفشل بتحقيق الاستقرار في ظل التعافي الهش بعد وباء كوفيد 19، فإيطاليا نفسها في حالة حرب، ومع ذلك، فإن العقوبات هي الطريقة الوحيدة للحيلولة دون تصعيد الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت بيرنيني أن الأمر متروك - حاليا - للاتحاد الأوروبي لفتح مظلة مالية كبيرة أخرى لحماية العائلات والشركات من آثار هذه الأزمة الجديدة وحماية المحافظ الإيطالية الاستثمارية.

الاتحاد الأوروبي الاوروبي الصراع جديد روسي ايطالي

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وائل لطفي

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سيناتور إيطالية: على الاتحاد الأوروبى استيعاب صدمة العقوبات الروسية

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