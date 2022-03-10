الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والشنط الحريمي في بورسعيد

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت الادارة العامة للمنافذ بالمنطقة الحرة ببورسعيد برئاسة علاء السيد مدير عام المنافذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والشنط الحريمي.

فبناء على معلومات سرية واردة لإدارة منفذ الرسوة الجمركى بمحاولة ا . ا. س . ر سائق السيارة رقم ط ص م 7234  تهريب كمية من الملابس الجاهزة والشنط الحريمي.

وبالعرض على السيد حسن مدير إدارة المنافذ قرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة نبيه زغلول مدير منفذ الرسوة ومحمد الحليلي مدير التعريفة لفض وجرد المضبوطات فتبين وجود 790 شنطة يد حريمي وبناتي و 2039 تي شيرت رجالي وأولادي منشأ أجنبى غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم تحرير استمارات معاينة رقم 263880  وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 143 ألف 850 جنيه.

قرر محمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية .

استيراد الجمارك تهريب تصدير سيارة منافذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

ملوك الجدعنة.. مصريون يطلقون مبادرة عالمية لإجلاء العرب من أرض المعركة: «كلنا إخوة»

«الدوم».. ناردين فايز وماريا أسامة يبكيان ليلى علوي بمشهد من غرفة 104

إحالة أخطر عصابات تدوير المخدرات فى وادى النطرون للجنايات

مصرع فتاة صدمها قطار خلال عبور السكة الحديد فى الجيزة

مسلسلات رمضان 2022.. أحمد مكي ينشر صورة من «الكبير أوي 6»: توكلنا على الله

السجن 15 سنة لعصابة الأشقاء الثلاثة للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية