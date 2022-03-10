ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والشنط الحريمي في بورسعيد

تمكنت الادارة العامة للمنافذ بالمنطقة الحرة ببورسعيد برئاسة علاء السيد مدير عام المنافذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والشنط الحريمي.

فبناء على معلومات سرية واردة لإدارة منفذ الرسوة الجمركى بمحاولة ا . ا. س . ر سائق السيارة رقم ط ص م 7234 تهريب كمية من الملابس الجاهزة والشنط الحريمي.

وبالعرض على السيد حسن مدير إدارة المنافذ قرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة نبيه زغلول مدير منفذ الرسوة ومحمد الحليلي مدير التعريفة لفض وجرد المضبوطات فتبين وجود 790 شنطة يد حريمي وبناتي و 2039 تي شيرت رجالي وأولادي منشأ أجنبى غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم تحرير استمارات معاينة رقم 263880 وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 143 ألف 850 جنيه.

قرر محمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية .