الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نشاط فني لذوي القدرات وأصحاب الهمم بمركز شباب العزاوي

مركز شباب العزاوي
مركز شباب العزاوي

نفذ مركز شباب العزاوي، التابع لإدارة شباب السنبلاوين، الخميس، نشاطًا فنيًا فى الرسم لذوي القدرات الخاصة.

وقام كل مشارك فى النشاط برسم لوحة تعبر عما يدور بداخله لحبه لبلده مصر بأي لوحة دون التقيد ودون توجيه من مشرفي النشاط بالمركز، وجاءت الصورة مفاجئة لجميع الحضور لما قدموه من أعمال فنية نتجت من حبهم لوطنهم مصر.

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ويقوم مركز شباب العزاوى بعمل انشطة ترفيهية ومسابقات رياضية ورحلات لذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالاهتمام بذور القدرات الخاصة وأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، خاصة فى مراكز الشباب وتقديم اوجه الدعم لهم ، وعمل عضويات مجانية لهم بمراكز الشباب .

وتم توزيع الجوائز عليهم فى نهاية النشاط الفنى وتسليم الأعمال الفنية بالمركز من قبل مشرفى النشاط بالمركز  والسيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب العزاوى و المدير التنفيذي بالمركز .

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يأتي هذا النشاط برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبتوجيهات من علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، وإشراف جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.

وانطلقت، الخميس، مباراة بين مركز شباب سنفا ومركز شباب اتميدة من دوري مراكز الشباب بالدقهلية على ملعب مركز شباب مدينة ميت غمر.

شباب العزاوي شباب السنبلاوين ذوى القدرات الرسم نشاط فني

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وائل لطفي

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