مسلسلات رمضان 2022.. الكوميديا تسيطر على برومو «مكتوب عليا» (فيديو)

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل “مكتوب عليا” الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، البرومو الرسمي للمسلسل.

برومو مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني

وظهر أكرم حسني خلال البرومو بشكل طريف ضمن أحداث البرومو الذي لا يتعدى الدقيقة، وسيطرت عليه حالة من الكوميديا، حيث ظهر بشخصيته التي يجسدها في العمل ومكتوب على جبينه “مجنون”.

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شخصية أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا

ويظهر أكرم حسني خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا بشخصية كوميدية، حيث تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى كعادته، حيث يجسد دور شخص تنقلب حياته بسبب تعرضه للسحر، وخلال الأحداث يمر بالعديد من المواقف الكوميدية لمواجهة هذا السحر.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

يشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

ومن المقرر عرض المسلسل على منصة واتش إت، وقناة dmc حصرياً، وكشف البرومو عن اكتشاف أكرم حسنى كتابة على جسده بها كل ما سيحدث له على مدار اليوم وبالفعل يتحقق أمام عينه، مع مواقف ومفارقات كوميدية.

آخر أعمال أكرم حسني التلفزيونية

أكرم حسنى يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله قدم مسلسل "رجالة البيت"، وشارك فى بطولته النجم أحمد فهمى، ويزو، بيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.