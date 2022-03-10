محافظ البحيرة يتفقد أعمال مشروع إنشاء قصر ثقافة أبو المطامير

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء قصر ثقافة أبو المطامير المقام على مساحة ١٢٠٠م٢ بتكلفة ٦٠ مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه ٨٠ ٪ والمقرر نهوه اكتوبر ٢٠٢٢ ، حيث يضم "٣ أدوار ومسرح يسع حوالي ٣٥٠ كرسي - قاعات للمرأة - قاعة تكنولوجيا وقاعة للأطفال - قاعة متعددة الأغراض - قاعة لكبار الزوار - واستراحة بالدور الأخير تسع حوالي ٢٥ فرد" تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع .

وأكد اللواء هشام آمنة علي أن المشروع يأتى فى إطار دعم واهتمام القيادة السياسية و الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة لأهميتهما فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل وإفراز شخصية قوية تمتلك من الوعى والفكر ما تستطيع من خلاله اتخاذ القرارات والوعى بكل ما تشهده بلدنا حالياً من إنجازات فى شتى المجالات.

كما أشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أن البحيرة تمتلك صروحا ثقافية فريدة كدار أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وشقيقتها الصغرى مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، الأمر الذى سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإرتقاء بالتوجهات الفكرية وترسيخ مفهوم الهوية والمواطنة وصقل المواهب الواعدة من الأطفال والشباب من خلال الأنشطة التى تعمل على استثمار طاقات الشباب واكتشاف ورعاية المواهب لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

رافق اللواء المحافظ الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة أبو المطامير ومحمد بسيونى مدير فرع ثقافة البحيرة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن مركزى أبو المطامير وحوش عيسى والقيادات التنفيذية.