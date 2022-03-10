التشيك تعلن استقبال نحو 200 ألف لاجئ من أوكرانيا

قال وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان، الخميس، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا البلاد حتى الآن يقارب مائتي ألف لاجئ.

وذكر راكوشان، حسبما أورد راديو (براغ) الدولي، أن السلطات أصدرت حتى الآن 108 آلاف تأشيرة لأسباب إنسانية مدتها عام، مضيفًا أن حوالي 80 بالمئة من اللاجئين الذين وصلوا البلاد هم من النساء والأطفال.

وأعلنت التشيك عن حزمة من الإجراءات للتيسير على اللاجئين الأوكرانيين، منها تمديد مهلة التسجيل من 3 أيام إلى 30 يومًا، إضافة لتمرير قانون يسمح لهم بالعمل في البلاد دون الحاجة للحصول على تصريح عمل.

في السياق، أكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الخميس، فرار 2.3 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك قبل أسبوعين.

وأفادت المفوضية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- بأن من بين الفارين 112 ألفًا يحملون جنسيات دول أخرى.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، على الأراضى الأوكرانية جارية منذ 24 فبراير الماضي، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

وفي وقت سابق أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الإثنين، بارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى أكثر من 1.7 مليون شخص.

وذكرت المفوضية- وفقًا لقناة (يورو نيوز) الأوروبية- أن عدد المواطنين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى بلدان مجاورة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الـ24 من فبراير الماضي بلغ مليونًا و735 ألف شخص؛ بزيادة عن الرقم الذي تم تسجيله أمس والذي بلغ 1.53 مليون شخص.

ولفتت إلى أن ما يقرب من ثلاثة أخماس إجمالي هذا الرقم، أو ما يقرب من 1.03 مليون، وصل إلى بولندا وحدها، بينما استقبلت المجر أكثر من 180 ألف شخص، واستضافت سلوفاكيا 128 ألف شخص.