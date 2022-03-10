الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشباب والرياضة»: نتبنى خطة متكاملة للأنشطة في المدارس

اشرف صبحي
اشرف صبحي

قال عمرو حجاج نائب وزير الشباب والرياضة خلال الاحتفالية المقامة الآن من وزارة التربية والتعليم لتكريم طلاب كرة اليد بعد فوزهم ببطولة أفريقيا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل كل جهودها في دعم طلاب المدارس لممارسة الرياضيات المختلفة.

وأضاف خلال كلمته: «الوزارة تتبنى خطة متكاملة للأنشطة الرياضية في المدارس والاهتمام بالرياضة المدرسية حتى يتم اكتشاف المواهب المختلفة في مختلف مدارس مصر والعمل على دعمها».

وخاض منتخبنا الوطني المصري للناشئات مواليد 2004 معسكر تدريبي في بولندا وخاض الفريق عدد من المباريات الودية حيث حققن الفوز على فريق سيدات JELENIA GORA البولندي بنتيجة 37- 28 وحقق الفوز على فريق Görlitzer HC الألماني بنتيجة 36- 18 اختتم الفريق الوطني الفوز على نادي LEGNICA البولندي بنتيجة 33- 25”.

ويترأس كابتن عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف على المنتخبات الوطنية المصرية للإناث رئاسة بعثة المنتخب الوطني المصري للناشئات في البطولة.

صلاح الدين منتخب الجزائر وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة منتخب مصر

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