الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركات التأمين الاسترالية ترفض سداد التعويضات بحجة عدم تغطية الفيضانات

اثار كارثية لفيضانات
اثار كارثية لفيضانات استراليا

كشف مركز قانون الحقوق المالية في استراليا أن الآلاف من ضحايا الفيضانات في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند لن يتمكنوا من المطالبة بتأمينهم، بسبب الاستثناءات في سياسات البوالص التامينية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد قالت المجموعة في تقرير جديد إن ما تغطيه بوالص التأمين يختلف اختلافًا كبيرًا بين شركات التأمين لأن تعريفات الأحداث بما في ذلك الفيضانات وجريان مياه الأمطار وأضرار الرياح ليست قياسية.

قال درو ماكراي، مسؤول السياسة في شركة FLRC:"سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم مغطون تامينيًا".

لكن ماكراي قال إن الكثيرين سيجدون أنها غير مغطون لأن البوالص التامينية تستثني أنواعًا معينة من الضرر.

أضاف أن هذا ينطبق حتى على الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تم إعطاؤها تعريفًا موحدًا بعد الفيضانات في كوينزلاند في عام 2011، عندما حطم نهر بريزبين ضفافه وغمرت ضواحي بريزبين المنخفضة وكذلك المراكز الإقليمية.

وقال تقرير شركة FLRC إن إحدى شركات التأمين، أدرجت جريان مياه الأمطار في تعريفها للفيضانات، لافتًا إلى أن السكان "ربما اختاروا عدم المشاركة في التامين ضد خطر الفيضانات لكن لديهم تغطية للعواصف أو الأمطار".

قال: "لكن إذا لم تكن قادرًا على تحمل تكاليف التأمين ضد الفيضانات، فقد لا تتم تغطيتك ضد جريان مياه الأمطار".

في تقريرها توحيد تعريفات التأمين العامة ، وجدت FLRC أن 65٪ من شركات التأمين التي فحصتها اعتبرت الفيضانات والعواصف أحداثًا منفصلة، لكن البقية جمعتهم معًا، كما أدرجت بعض شركات التأمين أيضًا الرياح والبرد والمطر والأعاصير تحت تعريف العاصفة لكن البعض الآخر لم يفعل ذلك.

وقالت شركة التأمين RACV إن إحدى شركات التأمين، تسمح لنفسها أيضًا بإزالة الفيضانات وجريان مياه الأمطار وأضرار العواصف من السياسة إذا رأت أن الممتلكات معرضة لخطر هذه الأحداث.

وأكدت الصحيفة أن البحث وجد أن أكثر من 75٪ من السياسات التامينيو تستبعد الأضرار التي لحقت بالجدران الاستنادية و25٪ تستبعد الأضرار التي لحقت بالجسور و62٪ تستبعد الأضرار التي لحقت بالممرات أو ممرات الحصى، استبعدت غالبية شركات التأمين 62٪ الضرر الناجم عن "أفعال البحر" مثل موجات المد والجزر.

فيضانات أستراليا تعويضات ضحايا العاصفه شركات التأمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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