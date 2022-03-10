مسلسلات رمضان 2022.. توفيق عبدالحميد يعود بـ«يوتيرن»

يعود الفنان الكبير توفيق عبدالحميد للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما عن الساحة الفنية، حيث يتواجد مع صناع مسلسل «يوتيرن»، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وقال سامح عبدالعزيز إن عودة توفيق عبدالحميد تشكل مكسبا كبيرا للدراما الرمضانية، خاصة أنه واحد من الممثلين الكبار الذين يحملون قضايا مهمة في كل عمل فني يقدمه، فضلا عن أدائه الفني والتمثيلي الذي جعله واحدا من الممثلين الذين تنتظرهم الأسر المصرية على المائدة الرمضانية.

وطرحت شركة العدل جروب «بوستر» خاصًا بالفنان الكبير توفيق عبدالحميد، بعدما طرحت البوستر الرسمي، أمس الأربعاء، وتواجد عليه معظم أبطال المسلسل.