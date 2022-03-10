الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. توفيق عبدالحميد يعود بـ«يوتيرن»

توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد

يعود الفنان الكبير توفيق عبدالحميد للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما عن الساحة الفنية، حيث يتواجد مع صناع مسلسل «يوتيرن»، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وقال سامح عبدالعزيز إن عودة توفيق عبدالحميد تشكل مكسبا كبيرا للدراما الرمضانية، خاصة أنه واحد من الممثلين الكبار الذين يحملون قضايا مهمة في كل عمل فني يقدمه، فضلا عن أدائه الفني والتمثيلي الذي جعله واحدا من الممثلين الذين تنتظرهم الأسر المصرية على المائدة الرمضانية.

وطرحت شركة العدل جروب «بوستر» خاصًا بالفنان الكبير توفيق عبدالحميد، بعدما طرحت البوستر الرسمي، أمس الأربعاء، وتواجد عليه معظم أبطال المسلسل.

توفيق عبد الحميد الفنان توفيق عبد الحميد مسلسل يوتيرن مسلسل يوتيرن رمضان 2022 مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد نهارًا.. و«الصغرى» بالقاهرة 8 درجات

الحكومة تنفى إلغاء نظام التعاقد بالحصة للمعلمين والاكتفاء بـ«التطوع»

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

سفارة مصر في كييف تناشد المصريين في أوكرانيا سرعة التواصل معها

رابط مباشر.. نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية

مفتى الديار الفلسطينية يدين زيارة نائب الرئيس الأمريكى السابق للمسجد الإبراهيمى