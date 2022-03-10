وزير الخارجية الباكستانى يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول التعاون الإسلامى

بحث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، مع المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) محمد عبدربه اليامي، الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها باكستان خلال الفترة 22-23 مارس الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الباكستاني، في مقر الوزارة بالعاصمة إسلام آباد، المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا).

وتطرَّق الاجتماع إلى دعم اتحاد وكالات الأنباء لمؤتمر وزراء الخارجية إعلاميًا على مستوى الدول الأعضاء، وبحث الاستراتيجية الموضوعة لتغطية الأنشطة المصاحبة طيلة فترة رئاسة باكستان مؤتمر وزراء الخارجية، بما يسهم في إبراز الأدوار المهمة والمحورية لجمهورية باكستان في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

كما تطرق الاجتماع إلى القضايا الإعلامية المدرجة على جدول أعمال مؤتمر وزراء الخارجية، وسبل تعزيز دور المؤسسات الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي فيها، وتنسيق الجهود بين وسائل الإعلام في الدول الأعضاء لخدمة القضايا الإسلامية المشتركة.