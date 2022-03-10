الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الباكستانى يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول التعاون الإسلامى

شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي

بحث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، مع المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) محمد عبدربه اليامي، الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها باكستان خلال الفترة 22-23 مارس الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الباكستاني، في مقر الوزارة بالعاصمة إسلام آباد، المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا).

وتطرَّق الاجتماع إلى دعم اتحاد وكالات الأنباء لمؤتمر وزراء الخارجية إعلاميًا على مستوى الدول الأعضاء، وبحث الاستراتيجية الموضوعة لتغطية الأنشطة المصاحبة طيلة فترة رئاسة باكستان مؤتمر وزراء الخارجية، بما يسهم في إبراز الأدوار المهمة والمحورية لجمهورية باكستان في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

كما تطرق الاجتماع إلى القضايا الإعلامية المدرجة على جدول أعمال مؤتمر وزراء الخارجية، وسبل تعزيز دور المؤسسات الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي فيها، وتنسيق الجهود بين وسائل الإعلام في الدول الأعضاء لخدمة القضايا الإسلامية المشتركة.

اسلام اباد باكستان منظمة التعاون الإسلامي يونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد نهارًا.. و«الصغرى» بالقاهرة 8 درجات

الحكومة تنفى إلغاء نظام التعاقد بالحصة للمعلمين والاكتفاء بـ«التطوع»

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

سفارة مصر في كييف تناشد المصريين في أوكرانيا سرعة التواصل معها

رئيس طاجيكستان: الاتفاقات الموقعة مع مصر توفر أساسًا للارتقاء بالعلاقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية

مفتى الديار الفلسطينية يدين زيارة نائب الرئيس الأمريكى السابق للمسجد الإبراهيمى