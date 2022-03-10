مصرع شخصين في حادث تصادم بأطفيح

لقى شخصين مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين نقل ونصف نقل بقرية دير الميمون بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين بقرية دير الميمون بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف.

وبالفحص، تبيَّن وقوع حادث تصادم سيارتين نقل ونصف نقل ونتج عن الحادث مصرع شخصين جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.