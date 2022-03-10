السيطرة على حريق ورشة بمنشأة القناطر دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة فى قرية أم دينار بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل ورشة بقرية أم دينار بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.