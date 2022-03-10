«السبكي» يفاجئ مستشفيي الأطفال وإيزيس التخصصي في الأقصر بـ«زيارة فجرية»

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمرور مفاجئ لمستشفيي (الأطفال التخصصي، إيزيس التخصصي) التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، فجر اليوم.

يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، على مدار ال 24 ساعة الماضية، للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، الأقسام المختلفة بمستشفى الأطفال التخصصي (العديسات سابقًا)، والمخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى زيارته لإحدى الممرضات التي أصيبت بالفيروس أثناء تأدية عملها "جهاد سيد النوبي" وحجزها بالمستشفى للعلاج، حيث قرر السبكي صرف مكافأة شهر للممرضة المذكورة تقديرًا لجهودها في خدمة وعلاج مرضى كورونا.

ووجه السبكي، الشكر لكل الأطباء وجيش مصر الأبيض حائط الصد الأول لفيروس كورونا، مؤكدًا دعم هيئة الرعاية الصحية لكل العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وخاصة بالمستشفيات المخصصة للعزل، مؤكدًا أنهم أبطال بما تحمله الكلمة من معنى.

كما تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية، مستشفى إيزيس التخصصي، أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد بصعيد مصر، حيث تفقد جميع الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومنها أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي والأقسام الداخلية بالمستشفى، كما راجع توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لهما، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

وفي ختام الزيارة، قرر الدكتور أحمد السبكي، صرف مكافآت تشجيعية لمديري مستشفيي الأطفال التخصصي "العديسات سابقًا" وإيزيس التخصصي، وذلك بعد استطلاعه آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيين، وإشادة المواطنين بهما، كما قرر صرف مكافآت استثنائية للعاملين المتميزين بالمستشفيين تقديرًا لجهودهم المتميزة في خدمة وعلاج المرضى.

كما قرر الدكتور أحمد السبكي، إعفاء مدير مكافحة العدوى ومدير رضاء العاملين بفرع الهيئة في الأقصر، وكذلك إعفاء مدير رضاء المنتفعين بوحدة الأقصر لتقصيرهم في أداء عملهم، وذلك أثناء جولاته الميدانية ومروره المفاجئ على منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.