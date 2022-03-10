22 مارس.. إعلان جوائز تكنولوجيا مشاريع كفاءة الطاقة في الشرق الأوسط

يدعم مجلس أعمال الطاقة النظيفة، القمة والجوائز السابعة للتكنولوجيا المعدلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستُعقد في الفترة من 22 إلى 23 مارس 2022 في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

ويوضح أنه على مدى السنوات السبع الماضية، كانت قمة وجوائز Retrofit Tech MENA بمثابة المنصة الرئيسية للإعلان عن المبادرات والرؤى الحكومية الجديدة، والمشاريع القادمة واسعة النطاق ، والتقنيات الأكثر ابتكارًا وحداثة في كفاءة الطاقة والاستدامة والتعديل التحديثي في ​​منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما كشف عن قائمة المتحدثون والخبراء في الاحتفالية الكبري وتشمل:

فيصل راشد ، مدير أول - إدارة جانب الطلب - المجلس الأعلى للطاقة بدبي، أندريا دي جريجوريو ، المدير التنفيذي لمكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (ريم) - بلدية رأس الخيمة، غرايم سيمز ، المدير التنفيذي - RSB دبي، حبيبة حسن سلطان المرعشي ، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للبيئة (EEG)، ماجد إيديسيان ، مدير المشروع - إدارة الاستدامة المالية والاستثمار - وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حول الإصدار السابع من قمة وجوائز RETROFIT TECH MENA

تعد سلسلة أحداث Retrofit Tech المنصة الأبرز للاعبين الرئيسيين في قطاعات كفاءة الطاقة والاستدامة والتعديل التحديثي للالتقاء والتواصل وتبادل الأفكار حول تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة في المنطقة.

على مدى السنوات السبع الماضية ، انتقلت هذه الأحداث من نجاح إلى آخر ، مع وجود قوي في أسواق الإمارات العربية المتحدة والسعودية ، ووجود متزايد في قطر ومصر. إنها بمثابة منصة للإعلان عن المبادرات والرؤى الحكومية الجديدة ، والمشاريع القادمة واسعة النطاق ، والتقنيات الأكثر ابتكارًا وتطورًا التي يقدمها السوق.

تتوج فعاليات Retrofit Tech الإقليمية بقمة وجوائز Retrofit Tech MENA السنوية ، التي تجمع بين كبار أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ، وكذلك أصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لتبادل الأفكار والتعلم من أفضل الممارسات الصناعية والاطلاع على التقنيات الأكثر ابتكارًا في هذا القطاع.

وبناءً على ذلك ، تنعقد النسخة السابعة من قمة وجوائز Retrofit Tech MENA في الفترة من 22 إلى 23 مارس 2022 في دبي . تقام جوائز Retrofit Tech جنبًا إلى جنب مع القمة المرموقة ، لتسليط الضوء على أفضل المشاريع والمبادرات والمبتكرين في الصناعة.