الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: لا بديل عن الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إنه اتفق مع نظيره الأوكراني على أهمية الإجراءات الإنسانية، وبحثا الإجراءات العسكرية بخصوص مصير مدنيين يستخدمهم المتطرفون دروعًا بشرية.

 وأكد لافروف، في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء لقائه مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبيا: «لا بديل عن الدبلوماسية لحل الأزمة بشأن أوكرانيا، ويجب تحقيق نتائج من خلال تسوية شاملة للأزمة من خلال أخذ مصالح جميع الدول بالاعتبار»، وأضاف: «هناك صعوبة في التفاوض مع كييف».

وتابع: «موسكو أبلغت كييف في مفاوضات بيلاروسيا رؤيتها للحل وتنتظر منها رداً، وموسكو تؤيد إجراء أي اتصالات بشأن مشاكل الأزمة الأوكرانية وتطوير سبل الخروج منها..  نود إجراء محادثات جادة في بيلاروسيا، على أن تكون النتائج ضمن التسوية الشاملة في أوكرانيا»، مؤكدا: «عملياتنا في أوكرانيا تجري وفق الخطط الموضوعة».

 

 

 

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